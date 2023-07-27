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Италия

Сегодня, 20:44

Лаутаро — об отказе клубу Саудовской Аравии: «Хочу продолжать играть на высоком уровне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес объяснил, почему отказался переходить в Саудовскую Аравию.

Ранее один из клубов саудовской лиги предлагал игроку четырехлетний контракт с зарплатой 60 миллионов евро в год.

«Это правда, предложения поступили. Но я счастлив в «Интере» и счастлив в Милане, у меня нет причин менять клуб. Моя семья думает так же. Конечно, ты задумываешься о финансовом аспекте, этого нельзя отрицать, это большие деньги, да... Но тут все зависит от конкретного человека: например, я выбрал этот путь, потому что хочу продолжать играть на высоком уровне, я уже подумываю о том, чтобы хорошо подготовиться к следующему Кубку Америки и следующему чемпионату мира со сборной Аргентины», — приводит слова Мартинеса La Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне 25-летний футболист сыграл 57 матчей за «Интер», в которых забил 28 голов и сделал 11 голевых передач. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 85 миллионов евро.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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