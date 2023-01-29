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Италия

Сегодня, 08:16

Лаутаро Мартинес рассказал о готовности «Интера» к матчу с «Миланом»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интер» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче 20-го тура серии А против «Кремонезе» (2:1). В этой встрече футболист оформил дубль.

«Мы потерпели поражение в первом туре, поэтому нам очень нужны были сегодня три очка. Мы получили их, и теперь готовимся к войне — к матчу с «Миланом». Но сперва еще будет «Аталанта» в Кубке Италии, эта встреча поможет нам сохранить тонус», — цитирует игрока fcinter1908.it.

«Интер» набрал 40 очков и пока поднялся на второе место в турнирной таблице. «Кремонезе» остается на последней строчке: команда до сих пор не одержала ни одной победы в сезоне (8 очков).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Лаутаро Мартинес
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