Лаутаро Мартинес считает, что у «Интера» есть шансы стать чемпионом Италии в этом году

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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Вероной» (1:0) в 18-го тура чемпионата Италии. Аргентинец стал автором единственного гола.
«Сегодня было важно набрать три очка. Надежды на Скудетто? Это возможно, так как впереди еще долгий путь, но мы не должны больше совершать ошибок, иначе соперники оторвутся слишком далеко», — сказал Мартинес после матча.
«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 37 очками в 18 матчах.
«Наполи» лидирует с 47 очками после 18 туров.
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Основные источники исследования