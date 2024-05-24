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Сегодня, 19:25

Лаутаро Мартинес стал лучшим игроком сезона в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес признан лучшим игроком сезона в серии А, сообщает пресс-служба лиги.

26-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии — 24 гола в 33 матчах. Кроме того, на его счету шесть результативных передач. Контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов.

Лучшим молодым игроком сезона признали 23-летнего нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

Ранее сообщалось, что лучшим тренером сезона стал Симоне Индзаги из «Интера».

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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Симоне Индзаги признали лучшим тренером сезона в серии А