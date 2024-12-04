Сегодня, 06:24
Левый вингер «Милана» Рафаэл Леао прокомментировал игру команды в матче 1/8 Кубка Италии с «Сассуоло» (6:1).
25-летний футболист стал автором одного из голов команды на 23-й минуте встречи.
«Думаю, команда сыграла очень хорошо и агрессивно. В этом сезоне мы поставили себе цели и в этом матче показали, чего мы хотим. В «Милане» есть семейная атмосфера, которую мы пытаемся переносить и на поле», — цитирует Леао Football Italia.
Оппонент «Милана» в четвертьфинале определится в матче «Рома» — «Сампдория».