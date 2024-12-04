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Сегодня, 06:24

Леао — о победе «Милана» над «Сассуоло»: «В этом матче мы показали, чего мы хотим»

Даниил Аршавский
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Левый вингер «Милана» Рафаэл Леао прокомментировал игру команды в матче 1/8 Кубка Италии с «Сассуоло» (6:1).

25-летний футболист стал автором одного из голов команды на 23-й минуте встречи.

«Думаю, команда сыграла очень хорошо и агрессивно. В этом сезоне мы поставили себе цели и в этом матче показали, чего мы хотим. В «Милане» есть семейная атмосфера, которую мы пытаемся переносить и на поле», — цитирует Леао Football Italia.

Оппонент «Милана» в четвертьфинале определится в матче «Рома» — «Сампдория».

Источник: Football Italia
Футбол
ФК Милан
ФК Сассуоло
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