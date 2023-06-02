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Италия

Сегодня, 06:20

Леау подписал контракт с «Миланом» до 2028 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» согласовал новый контракт с нападающим Рафаэлем Леау, написал в Twitter журналист Антонио Вителло. Итальянский клуб в пятницу, 2 июня, объявит о подписании нового соглашения с 23-летним португальцем.

Соглашение рассчитано до 2028 года. Сумма отступных — 175 миллионов евро, а зарплата — 5 миллионов евро плюс бонусы.

Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 46 матчей за итальянский клуб, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.

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