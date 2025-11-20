Видео
Сегодня, 23:23

Леау — об Аллегри: «Он как отец, который просит сына всегда играть лучше»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

«Он не просит меня о многом, просто говорит: «Будь свободен». Аллегри знает, что я могу делать с мячом и без него. Он как отец, который просит сына всегда играть лучше. Чувствую себя уверенно, потому что знаю, что тренер рассчитывает на меня. Аллегри изменил мой менталитет», — приводит слова футболиста Milan News.

В этом сезоне на счету 26-летнего португальца 8 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 голами и 1 результативной передачей.

Итальянский специалист возглавляет «Милан» с июля 2025 года.

После 11 туров «Милан» с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А.

Рафаэл Леау
