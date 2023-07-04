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Сегодня, 14:41

Леау: «Я не ожидал, что Тонали уйдет из «Милана», он важный игрок»

Мария Гусева
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау высказался о переходе полузащитника Сандро Тонали в «Ньюкасл».

«Он важный игрок, я не ожидал, что он уйдет. Я видел в нем наследника Гаттузо, потому что он болел за «Милан» с детства, — цитирует Sky Sports Леау. — У нас хорошие отношения, я желаю ему удачи и больших успехов в его новом приключении».

«Ньюкасл» объявил о переходе Тонали 3 июля. Соглашение с 23-летним итальянцем рассчитано до лета 2028 года.

Хавбек выступал в составе «Милана» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 10 результативных передач в 48 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
Сандро Тонали
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