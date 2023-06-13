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Италия

Сегодня, 21:12

Леау: «Милан» оказал мне огромную поддержку, хочу войти в историю с этим клубом»

Мария Гусева
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау высказался о продлении контракта с клубом. Соглашение с 23-летним португальцем рассчитано до лета 2028 года.

«Все было решено еще до того, как я подписал контракт, — цитирует Football Italia Леау. — Я сказал руководству, что очень хочу этого. Когда я впервые приехал в «Милан», клуб оказал мне огромную поддержку, я даже не задумывался об уходе. Я хочу войти в историю с этим клубом».

В сезоне-2022/23 Леау провел 47 матчей за миланцев во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 15 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

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