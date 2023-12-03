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Италия

Сегодня, 16:31

«Лечче» на 90+9-й минуте спасся от поражения в матче с «Болоньей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лечче» на своем поле сыграл вничью с «Болоньей» в матче 14-го тура серии А — 1:1.

Счет на 68-й минуте открыл Хараламбос Ликояннис. Хозяева сумели отыграться на 90+9-й минуте — пенальти реализовал Роберто Пикколи.

«Болонья» (22 очка) поднялась на пятое место в серии А.

«Лечче» (16), занимающий 13-ю строчку в турнирной таблице, не побеждает уже в 10 матчах кряду — команда Роберто Д'Аверсы потерпела 4 поражения и пять раз сыграла вничью в серии А. Кроме того, «Лечче» уступил «Парме» (2:4) в Кубке Италии.

Италия. Серия А. 14-й тур
03 дек, 14:30. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Болонья
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Болонья
ФК Лечче
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