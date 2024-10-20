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Сегодня, 17:55

«Фиорентина» забила шесть безответных голов «Лечче»

Алина Савинова
20 октября. «Фиорентина» обыграла «Лечче» в матче серии А (6:0).
Фото Global Look Press
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«Фиорентита» разгромила «Лечче» в выездном матче 8-го тура чемпионата Италии — 6:0.

У гостей дубли оформили Данило Катальди и Андреа Колпани, еще по голу забили Лукас Бельтран и Фабиано Паризи. На счету Колпани также результативная передача.

Хозяева с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Антонио Галло.

После этого матча «Фиорентина» (13 очков) вышла на пятое место в турнирной таблице. У «Лечче» 5 баллов и 18-я позиция.

Италия. Серия А. 8-й тур
20 окт, 16:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:6
Фиорентина

В другой встрече дня «Аталанта» обыграла «Венецию» со счетом 2:0. Клуб из Бергамо (13) идет на 6-й позиции в серии А, «Венеция» (4) располагается на последней, 20-й строчке.

Италия. Серия А. 8-й тур
20 окт, 16:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
0:2
Аталанта

Футбол
ФК Лечче
ФК Фиорентина
Серия А

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