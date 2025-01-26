«Лечче» и «Интер» встретятся в матче чемпионата Италии

«Лечче» примет «Интер» в матче 22-го тура итальянской серии А в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Лечче» — «Интер» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Встреча команд в первом круге этого чемпионата завершилась победой нерадзурри со счетом 2:0. «Лечче» набрал 20 очков в 21 матче, «Интер» — 47 в 20. В предыдущем туре серии А «Лечче» уступил «Кальяри» (1:4), а «Интер» победил «Эмполи» (3:1).