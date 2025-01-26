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Сегодня, 18:30

«Лечче» — «Интер»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Лечче» и «Интер» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Лечче» примет «Интер» в матче 22-го тура итальянской серии А в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Лечче» — «Интер» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 22-й тур
26 янв, 20:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Интер

Встреча команд в первом круге этого чемпионата завершилась победой нерадзурри со счетом 2:0. «Лечче» набрал 20 очков в 21 матче, «Интер» — 47 в 20. В предыдущем туре серии А «Лечче» уступил «Кальяри» (1:4), а «Интер» победил «Эмполи» (3:1).

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лечче
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