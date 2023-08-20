20 августа, в воскресенье, «Лечче» дома примет «Лацио» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023/24.

Игра пройдет на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн- трансляцию матча «Лечче» — «Лацио» с формальными событиями. Телеканал «Матч Футбол 3» покажет в прямом эфире видеотрансляцию игры. Начало — в 21.40.

В прошлом сезоне команда Маурицио Сарри заняла второе место с 74 очками в турнирной таблице серии А. «Лечче» стал 16-м с 36 баллами.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

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