«Милан» ушел от поражения в матче с «Лечче»

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«Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 2:2.
После первого тайма миланцы уступали со счетом 0:2. Уже на 3-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Тео Эрнандес. Еще один гол в ворота «Милана» забил защитник Федерико Боскирото.
Во втором тайме «россонери» смогли сравнять счет усилиями нападающего Рафаэла Леау и полузащитника Давиде Калабрии.
«Милан» набрал 38 очков и остается на второе строчке в серии А. «Лечче» не проигрывает на протяжении шести матчей и занимает 12-ю строчку (20 очков).
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