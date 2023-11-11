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Италия

Сегодня, 18:58

«Милан» упустил победу в матче с «Лечче», за который забил бывший игрок тульского «Арсенала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лечче» — «Милан».
Фото Reuters
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«Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» в матче 12 тура итальянской серии А — 2:2.

Счет на 28-й минуте открыл Оливье Жиру. Через 7 минут преимущество «россонери» удвоил Тиджани Рейндерс.

На 66-й минуте отставание хозяев сократил Никола Сансоне, а ничью «Лечче» принес гол экс-форварда тульского «Арсенала» Ламека Банда на 70-й минуте. Замбиец играл в России с 2019 по 2022 годы.

«Милан» не побеждает в серии А с 7 октября — в 8-м туре команда Стефано Пиоли обыграла «Дженоа» (1:0). С 23 очками команда занимает третье место в чемпионате Италии.

«Лечче» (14 очков) поднялся на 13-е место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 12-й тур
11 нояб, 17:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:2
Милан

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Лечче
ФК Милан
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