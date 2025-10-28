«Лечче» и «Наполи» встретятся в матче девятого тура итальянской серии А во вторник, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче и начнется в 20.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Лечче» — «Наполи» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.

28 октября, 20:30. Via del Mare (Лечче)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч! Футбол 1», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Лечче» набрал шесть очков в восьми турах чемпионата Италии, «Наполи» — 18 очков. В восьмом туре «Лечче» проиграл «Удинезе» со счетом 2:3, а «Наполи» победил «Интер» (3:1).