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Италия

Сегодня, 17:52

Гол Осимхена с передачи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Лечче

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лечче» — «Наполи».
Фото Global Look Press
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«Наполи» на выезде обыграл «Лечче» в матче 7-го тура итальянской серии А — 4:0.

На 16-й минуте счет открыл Лео Эстигор, а на 51-й преимущество неаполитанцев удвоил Виктор Осимхен, отличившийся с передачи Хвичи Кварацхелии. На 88-й минуте за гостей отличился Джанлука Гаэтано, а окончательный счет на 90+5-й минуте установил Матео Политано, который реализовал пенальти.

«Наполи» с 14 очками вышел на третье место в серии А. «Лечче» с 11 баллами опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Руди Гарсии на своем поле примет «Фиорентину». Встреча пройдет 8 октября, а «Лечче» 6 октября дома сыграет с «Сассуоло».

Италия. Серия А. 7-й тур
30 сент, 16:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:4
Наполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Лечче
ФК Наполи
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