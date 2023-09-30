Гол Осимхена с передачи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Лечче

«Наполи» на выезде обыграл «Лечче» в матче 7-го тура итальянской серии А — 4:0.

На 16-й минуте счет открыл Лео Эстигор, а на 51-й преимущество неаполитанцев удвоил Виктор Осимхен, отличившийся с передачи Хвичи Кварацхелии. На 88-й минуте за гостей отличился Джанлука Гаэтано, а окончательный счет на 90+5-й минуте установил Матео Политано, который реализовал пенальти.

«Наполи» с 14 очками вышел на третье место в серии А. «Лечче» с 11 баллами опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Руди Гарсии на своем поле примет «Фиорентину». Встреча пройдет 8 октября, а «Лечче» 6 октября дома сыграет с «Сассуоло».