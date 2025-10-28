Гол Замбо Ангисса принес «Наполи» победу над «Лечче»

«Наполи» на выезде победил «Лечче» в матче 9-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал Андре-Франк Замбо Ангисса, который отличился на 69-й минуте.

На 55-й минуте форвард хозяев Франческо Камарда не смог реализовать пенальти.

«Наполи» набрал 21 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице. У «Лечче» 6 баллов и 16-я строчка.

В следующем туре серии А неаполитанцы 1 ноября сыграют против «Комо», а желто-красные на следующий день встретятся с «Фиорентиной».