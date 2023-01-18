«Лечче» объявил об уходе полузащитника ЦСКА Бистровича в нидерландский клуб «Фортуна»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович досрочно завершает выступление за «Лечче» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, 24-летний футболист переходит в нидерландский клуб «Фортуна» из Ситтарда на правах аренды. Хорват сейчас должен отправиться в Москву для завершения трансфера.

Бистрович был арендовал «Лечче» в июле 2022 года за 300 тысяч евро и принял участие в 12 играх серии А, не отметившись результативными действиями. По завершении сезона-2022/2023 футболист должен будет вернуться к красно-синим.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 миллиона евро.