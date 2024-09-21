«Парма» сыграла вничью с «Лечче», забив два гола в добавленное время

«Парма» в матче 5-го тура чемпионата Италии сыграла на выезде вничью с «Лечче» со счетом 2:2.

У хозяев отличились Патрик Доргу и Никола Крстович, у гостей точными ударами отличились Понтус Алмквист и Антуан Хено, которые забили на 90+3-й и 90+5-й минутах соответственно.

На 47-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Фредерик Гильбер, на 57-й минуте — форвард гостей Маттео Кансельери.

После этого матча «Парма» с 5 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Лечче» с 5 очками — на 13-й строчке.