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29 марта, 19:45

«Лечче» — «Рома»: трансляция матча серии A онлайн

«Лечче» и «Рома» будут играть в чемпионате Италии 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Матч «Лечче» — «Рома» пройдет в 30-м туре чемпионата Италии в субботу, 29 марта. Игра на стадионе «Виа дель Маре» в Лечче (Италия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.40, за пять минут до стартового свистка. Следить за ключевыми событиями игры «Лечче» — «Рома» можно в матч-центре нашего сайта.

Италия. Серия А. 30-й тур.
29 марта, 22:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
0:1
Рома

Перед игровым днем после 29 туров серии А «Лечче» с 25 очками занимал 16-е место в таблице, предыдущим соперником желто-красных был «Дженоа» (1:2). У «Ромы» — 49 очков и седьмая строчка в чемпионате, римляне в предыдущем туре обыграли «Кальяри» (1:0).

ФК Лечче
ФК Рома
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