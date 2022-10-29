«Ювентус» минимально обыграл «Лечче»

Сегодня, 20:52
«Ювентус» на выезде обыграл «Лечче» в матче 12-го тура чемпионата Италии — 1:0.
В составе туринцев забил 21-летний Николо Фаджоли, ему ассистировал 19-летний Сэмюэл Айлинг.
«Ювентус» набрал 22 очка и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице серии А. «Лечче» — на 17-м месте с 8 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования