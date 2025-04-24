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Сегодня, 15:10

«Лечче» запросил перенос матча с «Аталантой» из-за смерти физиотерапевта

Сергей Ярошенко
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«Лечче» запросил перенос гостевого матча 34-го тура серии А против «Аталанты» и вернулся на домашнюю базу из-за смерти физиотерапевта, сообщила пресс-служба команды.

«С глубоким потрясением сообщаем о скоропостижной кончине Грациано. Команда немедленно вернется в Лечче, так как запланированный на завтра матч с «Аталантой» будет перенесен. В момент глубокой скорби, когда любые слова были бы излишни, клуб может лишь сплотиться вокруг всех членов его семьи», — говорится в заявлении команды.

По информации La Gazzetta dello Sport, Грациано Фиорита не явился на утреннюю тренировку. Позднее физиотерапевт был обнаружен мертвым в гостиничном номере. На данный момент причина смерти неизвестна. 38-летний специалист проработал в «Лечче» более 20 лет.

Лига о своем решении еще не объявила. Матч был запланирован на 25 апреля.

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Футбол
ФК Аталанта
ФК Лечче
Серия А
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