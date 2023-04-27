Бонуччи: «Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах, начиная от техники и заканчивая характером»

Защитник и капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался после вылета своей команды из Кубка Италии.

Первый полуфинальный матч завершился вничью со счетом 1:1. Во втором матче «Юве» уступил «Интеру» со счетом 0:1 и покинул турнир.

«Конечно, когда проигрываешь в подобных противостояниях, тем более когда на кону выход в финал — это всегда обидно. Мы начали матч так, словно забыли сняться с тормозов. Позже пропустили необязательный гол и не смогли ничего создать, чтобы вернуться в игру. К сожалению, что случилось, то случилось. Нам нужно перевернуть эту страницу и совершенствоваться во всех аспектах, начиная от техники и заканчивая характером», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

В финале «Интер» сыграет с победителем пары «Кремонезе» — «Фиорентина».