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Италия

Сегодня, 18:13

Бонуччи: «Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах, начиная от техники и заканчивая характером»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник и капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался после вылета своей команды из Кубка Италии.

Первый полуфинальный матч завершился вничью со счетом 1:1. Во втором матче «Юве» уступил «Интеру» со счетом 0:1 и покинул турнир.

«Конечно, когда проигрываешь в подобных противостояниях, тем более когда на кону выход в финал — это всегда обидно. Мы начали матч так, словно забыли сняться с тормозов. Позже пропустили необязательный гол и не смогли ничего создать, чтобы вернуться в игру. К сожалению, что случилось, то случилось. Нам нужно перевернуть эту страницу и совершенствоваться во всех аспектах, начиная от техники и заканчивая характером», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

В финале «Интер» сыграет с победителем пары «Кремонезе» — «Фиорентина».

Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
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