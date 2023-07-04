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Сегодня, 18:31

Лофтус-Чик: «Не терпится надеть футболку «Милана» и сыграть первый матч»

Мария Гусева
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Новичок «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал подписание контракта с клубом.

Соглашение с 27-летним английским полузащитником рассчитано до лета 2027 года.

«Это особое чувство, для меня начинается новая глава после «Челси», — цитирует Milan TV игрока. — Для меня это особенный момент. «Милан» — это что-то невероятное, я получил возможность играть на «Сан-Сиро», в клубе с такой историей. Для меня большая честь быть частью «Милана», мне не терпится надеть эту футболку и сыграть первый матч».

В сезоне-2022/23 Лофтус-Чик провел 33 матча и сделал 2 результативные передачи.

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