Лофтус-Чик: «Не терпится надеть футболку «Милана» и сыграть первый матч»

Новичок «Милана» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал подписание контракта с клубом.

Соглашение с 27-летним английским полузащитником рассчитано до лета 2027 года.

«Это особое чувство, для меня начинается новая глава после «Челси», — цитирует Milan TV игрока. — Для меня это особенный момент. «Милан» — это что-то невероятное, я получил возможность играть на «Сан-Сиро», в клубе с такой историей. Для меня большая честь быть частью «Милана», мне не терпится надеть эту футболку и сыграть первый матч».

В сезоне-2022/23 Лофтус-Чик провел 33 матча и сделал 2 результативные передачи.