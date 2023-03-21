Локателли рассказал, что уход из «Милана» дал ему толчок двигаться вперед

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли вспомнил о том, как покидал «Милан». Он признался, что это было очень неожиданно для него.

«Я не ожидал своего ухода из «Милана». Это был как снег на голову. Но в «Сассуоло» я засучил рукава и работал под началом де Дзерби, который многое дал мне. Иногда важно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед», — цитирует Локателли итальянские СМИ.

Локателли покинул «Милан» в 2019 году. В «Сассуоло» он выступал до 2021 года, после чего перешел в «Ювентус».