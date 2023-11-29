Льоренте рассказал, почему у Анчелотти не получилось в «Наполи»

Бывший игрок «Наполи» Фернандо Льоренте пояснил, почему у Карло Анчелотти не получилось в Неаполе.

«Он прекрасный человек. Когда я прибыл в Неаполь, он встретил меня ужином в компании его сына Давиде. Я многому научился у него как у специалиста. Но результаты были слабоваты, и президент клуба начал искать крайнего. Анчелотти поплатился за то, что встал на сторону игроков в той ситуации», — цитирует слова Льоренте ITASportPress.

На данный момент спечиалист возглавляет «Реал». Летом 2024 года он может покинуть команду и стать главным тренером сборной Бразилии.