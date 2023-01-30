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Италия

Сегодня, 08:11

Лосано: «Скудетто? До него еще далеко»

Лосано оценил игру «Наполи» в матче с «Ромой»
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Наполи» Ирвинг Лосано отреагировал на победу команды в матче 20-го тура серии А против «Ромы» (2:1).

«Мы отлично двигались сегодня, в команде есть здоровая конкуренция, которая подстегивает игроков. Не так и важно, кто забивает, раз команда выигрывает. Что до Судетто, то до него еще далеко, надо думать о следующем матче, а не о Скудетто», — цитирует Лосано calcionapoli1926.it

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.

Ирвинг Лосано
ФК Наполи
ФК Рома
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