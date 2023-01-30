Лосано: «Скудетто? До него еще далеко»

Полузащитник «Наполи» Ирвинг Лосано отреагировал на победу команды в матче 20-го тура серии А против «Ромы» (2:1).

«Мы отлично двигались сегодня, в команде есть здоровая конкуренция, которая подстегивает игроков. Не так и важно, кто забивает, раз команда выигрывает. Что до Судетто, то до него еще далеко, надо думать о следующем матче, а не о Скудетто», — цитирует Лосано calcionapoli1926.it

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 37 очками — на шестой строчке.