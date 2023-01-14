Спаллетти о Хвиче: «У него техника одного из сильнейших игроков мира. Он хорош во всем»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти похвалил полузащитника Хвичу Кварацхелию после разгрома «Ювентуса» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«У Кварацхелии техника одного из сильнейших игроков мира. У него есть чувство гола, и он всегда находит самые неочевидные решения, которые максимально сложны для вратаря. Он хорош во всех аспектах», — приводит слова Спаллетти Il Pallone Gonfiato.

В матче с «Ювентусом» Кварацхелия забил гол и сделал две результативных передачи. Всего на счету 21-летнего грузина 9 мячей и 13 голевых передач в 20 играх за «Наполи» во всех турнирах.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 47 очками в 18 матчах. Команда проведет следующую игру 21 января на выезде против «Салернитаны».