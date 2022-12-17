Спаллетти: «Распадори дает нам больше решений на поле»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру нападающего Джакомо Распадори, который выступает за неаполитанский клуб на правах аренды из «Сассуоло».

«Распадори помогает нам во многих отношениях. Он придает глубины нашей игре. Это важное качество. Он игрок, который дает нам больше решений на поле. Мы можем использовать его на двух или трех позициях», — приводит слова Спаллетти Sky Sport.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Неаполитанцы арендовали Распадори у «Сассуоло» в августе 2022 года за 5 миллионов евро до конца сезона-2022/23 с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро следующим летом. Сумма трансфера в будущем может вырасти до 30 миллионов евро с учетом потенциальных бонусных выплат.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.