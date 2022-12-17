Спаллетти: «Синиша будет следить за матчами рядом с Марадоной»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал новость о смерти сербского специалиста Синиши Михайловича.

«Это очень грустный момент, потому что Синиша всегда был честным соперником. Он научил всех нас никогда не опускать голову во время трудностей, будь то на поле или за его пределами. Каждый раз, когда он будучи игроком подходил для исполнения штрафного удара, я прятался за скамейку запасных, потому что его точность и сила были просто невозможны. Я помню, когда мы в последний раз встречались в Болонье, он выразил свою любовь к моей команде, городу Неаполь и нашим шансам побороться за главные цели. Для нас будет здорово получить его поддержку, возможно, он будет наблюдать за играми, сидя рядом с Марадоной», — приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

О смерти 53-летнего Михайловича стало известно в пятницу, 16 декабря. В последние годы серб боролся с лейкемией и при этом продолжал тренировать итальянскую «Болонью», которую покинул осенью этого года.