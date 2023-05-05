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Италия

Сегодня, 22:17

Спаллетти назвал три фактора, необходимых для победы в чемпионате

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал завоевание командой чемпионского титула.

«Три правила, чтобы стать чемпионами: страстный город, фантастические футболисты и сильные судьбы! Спасибо, ребята, спасибо, Неаполь!» — написал Спаллетти в своих соцсетях.

Он сделал отсылку к своей фразе «сильные люди, сильные судьбы; слабые люди, слабые судьбы».

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона, в матче 33-го тура серии А сыграв вничью с «Удинезе» на его поле (1:1).

Команда Спаллетти набрала 80 очков по итогам 33 туров. «Наполи» опережает ближайшего преследователя, «Лацио», на 16 очков.

Футбол
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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