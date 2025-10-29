Лучано Спаллетти согласился возглавить «Ювентус»

Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти возглавит «Ювентус», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 66-летний итальянец дал согласие на работу в туринском клубе. Он подпишет контракт до конца сезона-2025/26 с возможностью продления в случае попадания в Лигу чемпионов.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял в 2023-2025 годах. Также специалист тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону».

В понедельник, 27 октября, «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025 года.