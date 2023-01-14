В Италии восхищены Хвичей. Но лучшим против «Ювентуса» признан Осимхен

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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти и хавбек команды Хвича Кварацхелия получили от итальянских СМИ высокие оценки за разгром «Ювентуса» (5:1) в пятницу на своем поле в матче 18-го тура серии А.
Грузинский легионер забил второй мяч неаполитанцев на 39-й минуте, а на 55-й и 65-й отдал голевые передачи Амиру Ррахмани и Виктору Осимхену.
La Gazzetta dello Sport и Tuttosport поставили Хвиче по 7,5 балла, а Спаллетти — по 8,0. Corriere dello Sport оказалась щедрее по отношению к Кварацхелии — 8,5, Спаллетти — те же 8,0. Крупнейший ТВ-холдинг Mediaset оценил выступление Хвичи в 8,0, действия Спаллетти — в 7,5.
Лучшим же игроком встречи признан автор дубля Осимхен. Например, от Corriere dello Sport нигериец получил невероятно высокий для Апеннин балл — 9,0.
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