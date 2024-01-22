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Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива госпитализирован с инфарктом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Лучший бомбардир в истории сборной Италии Луиджи Рива был госпитализирован с инфарктом, сообщает La Repubblica.

79-летний Рива потерял сознание, когда находился у себя дома в Кальяри. Сыновья бывшего футболиста отвезли его в больницу.

В настоящий момент Рива находится под наблюдением врачей, которые в ближайшее время определят, какие шаги необходимо предпринять для дальнейшего лечения.

Рива выступал за сборную Италии с 1965 по 1974 год и забил за национальную команду 35 голов в 42 матчах. Он является чемпионом Европы (1968) и серебряным призером чемпионата мира (1970).

На клубном уровне Рива играл за «Леньяно» и «Кальяри». Вместе с «Кальяри» форвард выигрывал чемпионат Италии (1969/70).

Рива является лучшим бомбардиром в истории «Кальяри», он забил за команду 207 голов.

Футбол
Сборная Италии по футболу
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