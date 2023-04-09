Луис Альберто доволен победой «Лацио» над «Ювентусом»

Хавбек «Лацио» Луис Альберто прокомментировал победу команды над «Ювентусом» в матче 29-го тура серии А.

«Можно ли считать это важнейшим ходом в борьбе за зону Лиги чемпионов. Да, это важно, мы проходим через очень хороший период, и мы сыграли в этом матче лучше», — цитирует игрока cittaceleste.it.

В следующем туре «Лацио» сыграет на выезде со «Специей».

«Лацио» прервал трехматчевую победную серию «Ювентуса» и занимает второе место в серии А (58 очков). «Ювентус» находится на седьмой строчке (44).