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Италия

Сегодня, 08:17

Экс-игрок «Милана» Антонелли: «Вряд ли один матч позволяет говорить о выходе из кризиса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли высказался о положении своей бывшей команды в текущем сезоне.

В матче 22-го тура чемпионата Италии россонери переиграли «Торино» (1:0) и прервали свою безвыигрышную серию из 7 матчей.

«Я думаю, что недостаточно говорить об одном матче для выхода из кризиса, но победить «Торино» было фундаментально важно, надо было оставить за спиной месяц неудач», — приводит слова Антонелли pianetamilan.it.

«Милан» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 41 очко за 22 матча.

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