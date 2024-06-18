Гагнидзе: «У Кварацхелии не такая результативная статистика сейчас, но он не расслабился»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе оценил игру хавбека «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в последних матчах.

«Возможно, у Хвичи не такая сейчас статистика, как в прошлом сезоне. Однако нет такого, что он расслабился. Мы несколько раз были на сборах вместе, мы хорошо общаемся. От матча к матчу, от тренировки к тренировке он становится только лучше», — приводит слова Гагнидзе Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне 23-летний Кварацхелия сыграл 45 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2027 года.