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Италия

Сегодня, 18:11

Лука Пеллегрини согласен на снижение зарплаты ради перехода в «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Айнтрахта» Лука Пеллегрини, права на которого принадлежат «Ювентусу», намерен перейти в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

Ради трансфера 23-летний футболист готов пойти на понижение зарплаты, которая составляет 3 миллиона евро в год.

«Лацио» может также взять игрока в аренду с последующей опцией выкупа.

В нынешнем сезоне бундеслиги на счету Пеллегрини 9 матчей, еще 1 встречу он провел в Кубке Германии.

Футболист ранее выступал в серии А за «Рому», в составе которой провел всего 6 матчей в чемпионате.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Лацио
ФК Ювентус
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