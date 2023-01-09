Лука Пеллегрини согласен на снижение зарплаты ради перехода в «Лацио»

Защитник «Айнтрахта» Лука Пеллегрини, права на которого принадлежат «Ювентусу», намерен перейти в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

Ради трансфера 23-летний футболист готов пойти на понижение зарплаты, которая составляет 3 миллиона евро в год.

«Лацио» может также взять игрока в аренду с последующей опцией выкупа.

В нынешнем сезоне бундеслиги на счету Пеллегрини 9 матчей, еще 1 встречу он провел в Кубке Германии.

Футболист ранее выступал в серии А за «Рому», в составе которой провел всего 6 матчей в чемпионате.