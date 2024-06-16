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Сегодня, 00:45

Лука Йович останется в «Милане»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Лука Йович подпишет новый контракт с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2025 года. Его действующий контракт истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что в услугах Йовича заинтересован «Зенит». Позже 26-летний серб подписался на аккаунт российского клуба в соцсетях.

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Лука Йович
Футбол
ФК Милан
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