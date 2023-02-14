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Италия

Сегодня, 02:47

Лукаку и Барелла поругались во время матча против «Сампдории»

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0).

Как сообщает Football Italia, на 40-й минуте игроки миланского клуба Ромелу Лукаку и Николо Барелла устроили конфликт. Барелла всплеснул руками, что не понравилось форварду. После этого бельгиец начал кричать на хавбека и грозить ему пальцем. После одной из фраз Лукаку сказал Барелле: «Пошел на ***, сукин сын».

После этого матча «Интер» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Сампдория» с 11 очками — на предпоследней строчке.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
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