Лукаку и Барелла поругались во время матча против «Сампдории»

«Интер» в матче 23-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Сампдорией» (0:0).

Как сообщает Football Italia, на 40-й минуте игроки миланского клуба Ромелу Лукаку и Николо Барелла устроили конфликт. Барелла всплеснул руками, что не понравилось форварду. После этого бельгиец начал кричать на хавбека и грозить ему пальцем. После одной из фраз Лукаку сказал Барелле: «Пошел на ***, сукин сын».

После этого матча «Интер» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Сампдория» с 11 очками — на предпоследней строчке.