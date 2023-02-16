Лукаку и Бареллу не накажут за стычку в матче с «Сампдорией»

Руководство «Интера» приняло решение не наказывать футболистов команды Ромелу Лукаку и Николо Бареллу за стычку в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (0:0), сообщает La Gazzetta dello Sport.

На 40-й минуте игроки миланского клуба устроили конфликт прямо на поле. Барелла всплеснул руками, что не понравилось форварду. После этого бельгиец начал кричать на хавбека и грозить ему пальцем.

Лукаку и Барелла прояснили ситуацию на тренировке «Интера» в среду в присутствии представителей руководства клуба.

Отмечается, что боссы «нерадзурри» недовольно поведением игроков, но не будет предпринимать никаких действий, поскольку конфликт был улажен.