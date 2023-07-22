Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

22 июля, 23:45

Лукаку извинился перед «Интером» за переговоры с «Ювентусом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку попросил у «Интера» прощения за переговоры с «Ювентусом», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, бельгийский футболист через своих посредников попытался узнать, можно ли исправить ситуацию и возобновить обсуждение трансфера. Однако «нерадзурри» не собираются возвращаться к этому варианту. Главная причина — команда возмущена действиями Лукаку, который не отвечал на звонки, когда с ним пытались связаться. Игроки не хотят создавать в раздевалке лишнюю напряженность.

Ранее объединение болельщиков «Интера» Curva Nord выпустило заявление в связи с возможным переходом Лукаку в «Ювентус». Также фанаты туринского клуба заявили, что они против перехода 30-летнего игрока.

Минувший сезон Лукаку провел в «Интере» на правах аренды. Форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Урал» дома победил ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
Кажется, «ПСЖ» объявил войну Мбаппе. Килиана выставили на трансфер и не берут на предсезонное турне
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Уборщиц ТЦ «Времена года» отправили убирать кипяток во время прорыва трубы
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» не готов предложить за Хойлунда более 60 миллионов евро