Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:15

Лукаку подтвердил, что хочется остаться в «Интере»

Иван Шитик
Корреспондент
Ромелу Лукаку.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку подтвердил, что хочется остаться в итальянском клубе.

«Хочу провести в «Интере» долгую карьеру. Тем более с этого года мой сын начал заниматься в академии клуба. Не хочу никуда уезжать. После окончания сезоне поговорим с «Челси» и постараемся достичь компромисса», — приводит слова Лукаку Sky Italia.

29-летний бельгиец в этой сезоне на правах аренды выступает за «Интер».

Ранее сообщалось, что миланский клуб уже начал переговоры с «Челси» по поводу продления аренды, однако лондонский клуб хочет заработать на аренде 8 миллионов евро, а также прописать еще бонусов на 3 миллиона. При этом «нерадзурри» должны взять на себя 8,5 из 12 миллионов евро годовой зарплаты игрока.

Лукаку в нынешнем сезоне пропустил около двух месяцев из-за травмы. В серии А он провел только 4 матча и забил 1 гол.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пике, Игуаин, Павлюченко и еще семь звезд, которые завершили карьеру в 2022 году
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Алекс Сандро летом покинет «Ювентус»