Лукаку получил дисквалификацию за один матч за жест болельщикам, Куадрадо и Ханданович за драку

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку дисквалифицирован на один матч за вторую желтую карточку в матче Кубка Италии против «Ювентуса» (1:1).

Бельгиец стал автором гола на последних минутах, который спас его команду от поражения. Он отпраздновал гол, жестом призвав болельщиков «Ювентуса» закрыть рты, за что получил желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче.

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо получил 3 игры дисквалификации за драку с вратарем «Интера» Самиром Хандановичем. Между футболистами завязалась небольшая потасовка после финального свистка. Голкипер также получил дисквалификацию, но на один матч.