Лукаку: «Приятно осознавать, что сейчас я часть «Ромы»

Новичок «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал, что чувствует после перехода в римский клуб из «Челси».

«Прием, который получил от клуба и болельщиков, взволновал меня и дал мне еще больше мотивации отдать все свои силы ради моей новой команды. Как соперник, я чувствовал атмосферу Олимпийского стадиона и теплоту романистов. Приятно осознавать, что сейчас я часть этого. Недавно у меня появилась возможность поговорить с владельцами клуба, и я был впечатлен их амбициями.

Теперь мы должны работать, быть скромными и прогрессировать матч за матчем. Со своей стороны, мне не терпится помочь своим товарищам по команде как на поле, так и за его пределами», — цитирует пресс-служба клуба Лукаку.

30-летний бельгиец перешел в римский клуб на правах аренды до лета 2024 года. Он будет играть под номером 90.