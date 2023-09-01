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Италия

Сегодня, 05:39

Лукаку: «Приятно осознавать, что сейчас я часть «Ромы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Ромы» Ромелу Лукаку рассказал, что чувствует после перехода в римский клуб из «Челси».

«Прием, который получил от клуба и болельщиков, взволновал меня и дал мне еще больше мотивации отдать все свои силы ради моей новой команды. Как соперник, я чувствовал атмосферу Олимпийского стадиона и теплоту романистов. Приятно осознавать, что сейчас я часть этого. Недавно у меня появилась возможность поговорить с владельцами клуба, и я был впечатлен их амбициями.

Теперь мы должны работать, быть скромными и прогрессировать матч за матчем. Со своей стороны, мне не терпится помочь своим товарищам по команде как на поле, так и за его пределами», — цитирует пресс-служба клуба Лукаку.

30-летний бельгиец перешел в римский клуб на правах аренды до лета 2024 года. Он будет играть под номером 90.

 
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Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Рома
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