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Италия

Сегодня, 16:17

Лукаку: «Победе «Интера» в Лиге чемпионов не суждено было случиться. Мы отдали все ради этого»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку обратился к болельщикам клуба после поражения в финале Лиги чемпионов. В решающей встрече «Интер» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:1.

Футболист поблагодарил фанатов за поддержку на протяжении всего сезона.

«Этому [победе в ЛЧ] не суждено было случиться. Мы отдали все ради этого. Это дерьмовое чувство для всех нас, кто любит этот прекрасный клуб... Но у этого клуба есть голод, и мы будем бороться, чтобы, надеюсь, однажды достичь момента славы», — написал нападающий в соцсети.

«Интер» завершил сезон-2022/23 серии А на третьем месте.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
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