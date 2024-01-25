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Италия

Сегодня, 13:56

Лукаку считает, что в ближайшие два года Саудовская лига станет лучшей в мире

Виктория Кравченко
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Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, играющий в аренде за «Рому», рассказал о перспективах чемпионата Саудовской Аравии.

«Думаю, в ближайшие два года Саудовская профессиональная лига станет одной из лучших лиг в мире, если не самой лучшей. Все саудовские клубы прилагают много усилий, чтобы привлечь сюда известных футболистов. Их турнир имеет все шансы стать лучшим соревнованием в мире», — приводит слова Лукаку журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне бельгиец провел за «Рому» 26 матчей во всех турнирах, отметившись 15 голами и двумя результативными передачами.

Ромелу Лукаку
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