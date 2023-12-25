Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:56

Маццарри опоздал на клубный автобус и добирался до Неаполя на такси после матча «Рома» — «Наполи»

Руслан Минаев
Вальтер Маццарри.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри добирался до Неаполя на такси после выездного матча с «Ромой» (0:2) в 17-м туре серии А. Встреча проходила на «Стадио Олимпико» в Риме.

Как сообщает Repubblica, специалист задержался на послематчевом интервью и автобус действующих чемпионов Италии уехал без него. Из Рима в Неаполь тренер добирался на такси. Расстояние между городами составляет 223 километра.

62-летний тренер возглавил «Наполи» в ноябре этого года, подписав контракт до лета 2024-го. Клуб потерпел 3 поражения в последних 5 матчах в серии А и занимает 7-е место в турнирной таблице (27 очков).

Источник: Repubblica
ФК Наполи
ФК Рома
Вальтер Маццарри
4
Обсудить
Читайте также
Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Рудковская подвела итоги чемпионата России в Челябинске
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о беспорядках
Годовалый мальчик умер после падения с дивана в Петербурге
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Барбоза не хочет, чтобы Миранчук возвращался в РПЛ