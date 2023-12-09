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Италия

Сегодня, 02:47

Маццарри: «Сейчас «Наполи» не хватает решимости»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

«Сейчас нам не хватает той решимости, которая может сыграть решающую роль в такой сбалансированной игре, как эта. «Ювентус» — отличные специалисты по контратакам, но мы очень мало им позволяли их проводить. Некоторые элементы необходимо улучшить, в том числе уровень физической подготовки игроков.

Любой, кто разбирается в футболе, понимает, что бывают такие моменты. Мои парни провели великолепный матч. Думаю, они доминировали в матче, заставили «Ювентус» защищаться на своей половине почти весь второй тайм», — цитирует Football Italia Маццарри.

«Ювентус» набрал 36 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. «Наполи» идет на 5-й строчке — 24 очка.

 
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Футбол
ФК Наполи
Вальтер Маццарри
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